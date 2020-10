Speranza | Smart working al 75% Superiori | didattica a distanza

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un decreto legge, da affiancare alla manovra, per anticipare alcune misure anti-Covid più urgenti, come la proroga della Cig o le nuove regole per lonella pubblica amministrazione, mentre non ci dovrebbero essere interventi sul fronte delle cartelle del fisco. E' questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle ipotesi emersa durante il vertice notturno a Palazzo Chigi su Dpb e legge di Bilancio provvedimenti che dovrebbero arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi stasera. Al momento, viene riferito, non ci sarebbero decisioni prese e si starebbero ancora facendo approfondimenti. Segui su affaritaliani.it