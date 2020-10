Spadafora: «Ronaldo non sia arrogante e bugiardo» (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio”. Al telefono con l’ANSA, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è durissimo … L'articolo Spadafora: «Ronaldo non sia arrogante e bugiardo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio”. Al telefono con l’ANSA, il ministro dello sport Vincenzoè durissimo … L'articolo: «non sia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

