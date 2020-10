Sampdoria Lazio, i convocati di Inzaghi: tante assenze, ma c’è Marusic (Di venerdì 16 ottobre 2020) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Sampdoria Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro la Sampdoria. Confermate le assenze di Lulic, Radu, Luiz Felipe, Immobile, Lazzari, Pereira ed Escalante. Torna nella lista dei calciatori a disposizione del tecnico Adam Marusic Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Vavro; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Novella, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Correa, Moro, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Simoneha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro laSimoneha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro la. Confermate ledi Lulic, Radu, Luiz Felipe, Immobile, Lazzari, Pereira ed Escalante. Torna nella lista dei calciatori a disposizione del tecnico AdamPortieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Vavro; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Luis Alberto,, Milinkovic, Novella, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Correa, Moro, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com

