Sampdoria-Lazio, i convocati di Claudio Ranieri: ci sono Keita Balde e Adrien Silva

Nella giornata di domani la Sampdoria tornerà in campo a Marassi dopo la sosta per le Nazionali per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. I blucerchiato, forti del successo di Firenze, vogliono provare a portare a casa un risultato positivo anche contro i biancocelesti, reduci dal pareggio casalingo contro l'Inter. Il tecnico del club ligure, Claudio Ranieri, in vista del nuovo impegno, ha diramato la lista dei convocati, in cui figurano i due nuovi acquisti Adrien Silva e Keita Balde. Ecco, di seguito, l'elenco completo: Portieri: Audero, Ravaglia, Letica; Difensori: Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari; Centrocampisti: ...

