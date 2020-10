(Di venerdì 16 ottobre 2020)traccia un bilancio delle sue prime settimane in giallorosso.Si prepara a tornare nuovamente in campoche, a seguito della distorsione rimediata da Chris Smalling, non riposerà in occasione della sfida contro il Benevento - come invece inizialmente previsto. A fare il punto sul momento vissuto dalla squadra tracciando inoltre un bilancio sulle sue prime settimane nella Capitale è lo stesso difensore albanese, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Il clima nello spogliatoio è positivo, siamo uniti, è bello si scherza e si ride, ma ci sono ovviamente anche i momenti di serietà. I? Sono sempre qui, li vediamo quasi tutti i giorni. Mi hanno fatto una buonissima impressione. È difficile marcarein allenamento, ma questo mi aiuta a migliorare. ...

MarioGiunta : Roma, lieve distorsione al ginocchio per Smalling! Salterà la sfida con il Benevento! Mancini-Ibanez e Kumbulla i t… - Mediagol : #Roma, #Kumbulla: “Impressionato dai Friedkin, il nostro un gruppo unico. Dzeko? Miglioro marcandolo” - Mediagol : #Roma, Kumbulla: 'Impressionato dai Friedkin, il nostro un gruppo unico. Dzeko? Miglioro marcandolo' - Fantacalcio : Roma, Kumbulla: 'Miglioro allenandomi con Dzeko' - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le notizie più importanti della giornata! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Kumbulla

Ennesimi problemi fisici per un giocatore della Roma che, periodicamente, incorre in accacchi di diversa natura: stavolta è toccato al difensore inglese. Stando alle ultime informazioni diffuse dalla ...Lieve infortunio per il difensore inglese che non ci sarà per la prossima partita. Fonseca spera di averlo a disposizione per l'Europa League ...