Recensione Panoptic | mimesi o morte!

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo avuto l’enorme piacere di provare in anteprima, un peculiare nascondino per VR giocabile sia in PvP che in PvE e questa è la nostraè un gioco per VR asimmetrico, giovabile 1v1 sia contro un amico che contro l’IA. Il gioco, fondamentalmente basato a metà tra l’idea del nascondino e quella del ruba-bandiera, vede i giocatori impersonare o l’imponente Overseer, una sentinella il cui obiettivo è distruggere l’impostore nascosto tra gli “esseri” che popolano il mondo di gioco, o uno di questi ultimi, con l’obbiettivo di distruggere le fonti di energia della sentinella. Scopriamo insiemenella nostra! La favola di Panoptes Il gioco, partorito durante la InnoGames Jam durante ...

Abbiamo avuto l'enorme piacere di provare in anteprima Panoptic, un peculiare nascondino per VR giocabile sia in PvP che in PvE e questa è la nostra recensione Panoptic è un gioco per VR asimmetrico, ...