Patuanelli | si lavora per evitare lockdown totale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Stiamo attuando e pensando a tutte le misure necessarie perun, quello che abbiamo vissuto a partire dallo scorso mese di marzo. Questo è il primo obiettivo, ma non ci sono bacchette magiche o sfere di cristallo, bisogna osservare l’andamento epidemiologico e il coefficiente di riempimento delle terapie intensive, ma anche degli ospedali in generale”. Lo ha detto il Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano, oggi in visita a iVision Tech, in Friuli. “Il numero che preoccupa di più in questo momento è quello dei ricoverati complessivi per Covid – ha proseguito– che impone agli ospedali anche una limitazione dei servizi sanitari generali, e c’è un problema di ...