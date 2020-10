Ora puoi cercare una canzone su Google cantandogliela (Di venerdì 16 ottobre 2020) I tempi in cui cercavi «Anouanouei» per trovare la sigla di Dawson’s Creek sono finiti. Ora su Google puoi cercare il titolo di una canzone canticchiandola o fischiettandola. Non devi far altro che aggiornare l’app su iOS e Android, aprire il motore di ricerca, cliccare sull’icona del microfono e poi premere il simbolo della nota musicale dove leggi «Che brano sto ascoltando»; altrimenti, basterà chiedere all’Assistente Google. Non devi essere un cantante provetto, ci penserà l’algoritmo a trovare le potenziali corrispondenze mostrandoti le opzioni più probabili in base alla melodia: da qui puoi selezionare il brano giusto, leggere il testo della canzone, le informazioni sull’artista e ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) I tempi in cui cercavi «Anouanouei» per trovare la sigla di Dawson’s Creek sono finiti. Ora suil titolo di unacanticchiandola o fischiettandola. Non devi far altro che aggiornare l’app su iOS e Android, aprire il motore di ricerca, cliccare sull’icona del microfono e poi premere il simbolo della nota musicale dove leggi «Che brano sto ascoltando»; altrimenti, basterà chiedere all’Assistente. Non devi essere un cantante provetto, ci penserà l’algoritmo a trovare le potenziali corrispondenze mostrandoti le opzioni più probabili in base alla melodia: da quiselezionare il brano giusto, leggere il testo della, le informazioni sull’artista e ...

RealEmisKilla : Ora che sta tornando sta menata dei contagi e soprattutto che i test sono alla portata di tutti, non capisco perché… - RadioItalia : 'Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro'… - JessicaSofia94 : RT @RealEmisKilla: Ora che sta tornando sta menata dei contagi e soprattutto che i test sono alla portata di tutti, non capisco perché ci s… - fleurerie : dynamite world domination ora puoi fare il tweet omg * soldatin nelle mie menzioni ?? - croma54 : @azzolinalucia la carriera te la sei aggiustata, puoi ringraziare la madonna del cucculo se sei ministra (in brodo)… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora puoi Ora puoi cercare una canzone su Google cantandogliela o fischiettando GQ Italia Pronti per PlayStation 5? Le app Remote Play per Android e iOS lo sono

Remote Play, funzione per lo streaming dei giochi da console Sony a smartphone e PC/Mac, si prepara all'arrivo di PlayStation 5 (e della sua variante All Digital) Le versione dell'app Remote Play per ...

The Mandalorian diventerà un film? Jon Favreau: 'Siamo aperti all'ipotesi'

In una recente intervista Jon Favreau si è detto aperto all'eventualità di portare The Mandalorian sul grande schermo ...

Remote Play, funzione per lo streaming dei giochi da console Sony a smartphone e PC/Mac, si prepara all'arrivo di PlayStation 5 (e della sua variante All Digital) Le versione dell'app Remote Play per ...In una recente intervista Jon Favreau si è detto aperto all'eventualità di portare The Mandalorian sul grande schermo ...