Moto3 | GP Aragon 2020 | risultati e classifica tempi prove libere 1 | Binder davanti

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Darrynfa segnare il giro più veloce nelle1 del Gran Premio didi. La prima sessione del venerdì si apre con il tempo di 1’59″813 del pilota sudafricano in sella alla KTM che si mette alle spalle Celestino Vietti e il britannico John McPhee. In top-10 tra gli italiani anche Niccolò Antonelli (quinto) e Romano Fenati (nono). Non è sceso in pista Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team), in isolamento preventivo per aver viaggiato con una persona risultata positiva. Il pilota italiano è stato sottoposto a un nuovo test. Lascende di nuovo in pista ada alle ore 13:15 per la seconda sessione di...