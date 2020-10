Marchisio: “Per la Juventus ho detto no all’Inter di Mourinho e al Real Madrid” (Di venerdì 16 ottobre 2020) In una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus e centrocampista della Nazionale, ha parlato di tanti temi, inerenti all’omosessualità nel calcio, dove c’è omertà nell’ammettere certe cose, oppure come il razzismo, che è un fenomeno che purtroppo è ancora ben radicato in Italia e in Europa. Ha parlato poi della sua fede bianconera, ammettendo di aver rifiutato trasferimenti all’Inter e al Real Madrid pur di restare a Torino: “Vero, mi cercò l’Inter di Mourinho. Ci furono dei contatti: dissi di no. Persone come me, Totti, De Rossi o Maldini, hanno fatto tutta la trafila con gli stessi colori fin da bambini. Il nostro attaccamento alla maglia non è negoziabile. Mi cercò anche il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) In una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Claudio, ex bandiera dellae centrocampista della Nazionale, ha parlato di tanti temi, inerenti all’omosessualità nel calcio, dove c’è omertà nell’ammettere certe cose, oppure come il razzismo, che è un fenomeno che purtroppo è ancora ben radicato in Italia e in Europa. Ha parlato poi della sua fede bianconera, ammettendo di aver rifiutato trasferimenti all’Inter e alMadrid pur di restare a Torino: “Vero, mi cercò l’Inter di. Ci furono dei contatti: dissi di no. Persone come me, Totti, De Rossi o Maldini, hanno fatto tutta la trafila con gli stessi colori fin da bambini. Il nostro attaccamento alla maglia non è negoziabile. Mi cercò anche il ...

