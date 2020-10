Lockdown a Milano? Cosa può succedere oggi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano supera per il secondo giorno il muro dei mille positivi in un giorno e diventa osservata speciale, per questo sono previste nuove misure per contenere la curva dei contagi che potrebbero venire decise già domani, in una serie di incontri che vedranno Regione e Comune alla ricerca di soluzioni condivise, mentre oggi non tutto è filato liscio tra le due principali istituzioni lombarde, con la polemica tra il sindaco Sala e l’assessore regionale Cattaneo su Area B. E’ chiaro che “su Milano bisogna porre una particolare attenzione”, ha detto, ancor prima di conoscere i dati, il governatore Attilio Fontana, che in serata ha deciso di prorogare fino a lunedì 19 ottobre l’attuale ordinanza in vigore in Lombardia. Non si escludono però nuove misure, e infatti sono stati convocati ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)supera per il secondo giorno il muro dei mille positivi in un giorno e diventa osservata speciale, per questo sono previste nuove misure per contenere la curva dei contagi che potrebbero venire decise già domani, in una serie di incontri che vedranno Regione e Comune alla ricerca di soluzioni condivise, mentrenon tutto è filato liscio tra le due principali istituzioni lombarde, con la polemica tra il sindaco Sala e l’assessore regionale Cattaneo su Area B. E’ chiaro che “subisogna porre una particolare attenzione”, ha detto, ancor prima di conoscere i dati, il governatore Attilio Fontana, che in serata ha deciso di prorogare fino a lunedì 19 ottobre l’attuale ordinanza in vigore in Lombardia. Non si escludono però nuove misure, e infatti sono stati convocati ...

carmeloabbate : Non si minaccia un lockdown scaricando la responsabilità sui cittadini, si fa di tutto per evitarlo, il lockdown, e… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - fattoquotidiano : Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile… - TBiagini : RT @carmeloabbate: Non si minaccia un lockdown scaricando la responsabilità sui cittadini, si fa di tutto per evitarlo, il lockdown, e se n… - LaZagaglia : RT @carmeloabbate: Non si minaccia un lockdown scaricando la responsabilità sui cittadini, si fa di tutto per evitarlo, il lockdown, e se n… -