LIVE – Musetti-Hanfmann 4-1, quarti di finale Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann, valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. L’azzurro classe ’02 troverà di fronte un avversario esperto e maggiormente abituato a palcoscenici del genere, inoltre particolarmente abile sul rosso: sarà una battaglia per la conquista di ogni singolo punto. Sportface.it vi accompagnerà mediante una DIRETTA scritta, nella giornata di venerdì 16 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it TABELLONE ATP Sardegna MONTEPREMI ATP Sardegna AGGIORNA LA DIRETTA Musetti-Hanfmann 4-1* PRIMO SET ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Yannick, valevole per ididell’Atp 250 Forte VillageOpen. L’azzurro classe ’02 troverà di fronte un avversario esperto e maggiormente abituato a palcoscenici del genere, inoltre particolarmente abile sul rosso: sarà una battaglia per la conquista di ogni singolo punto. Sportface.it vi accompagnerà mediante unascritta, nella giornata di venerdì 16 ottobre. Segui ilsu Sportface.it TABELLONE ATPMONTEPREMI ATPAGGIORNA LA4-1* PRIMO SET ...

OA_Sport : LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco al via il quarto di finale in terra sarda - Fprime86 : RT @lorenzofares: Alle 12 circa vi racconto live su @SuperTennisTv i due quarti 'italiani' del #SardiniaOpen ???? #Musetti ???? vs Hanfmann ????… - lorenzofares : Alle 12 circa vi racconto live su @SuperTennisTv i due quarti 'italiani' del #SardiniaOpen ???? #Musetti ???? vs Hanfm… - zazoomblog : LIVE Musetti-Hanfmann ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia della semifinale a Santa Margherita di Pul… - livetennisit : ATP Sardegna: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato (… -