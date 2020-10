Letitia Wright | da Black Panther a Small Axe | “Quando accetto un ruolo deve valerne la pena”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tra viaggi nel passato e lo sguardo fisso sul futuro,ripercorre i successi die l'esperienza in Mangrove, period movie a sfondo politico, inserito nel progettoAxe di di Steve McQueen. In tempi di emergenza come quelli che stiamo vivendo,interviene al London Film Festival 2020 comodamente seduta sul divano della sua camera d'hotel. L'attrice nata in Guyana, ma cresciuta a Londra, sfoggia la stessa chioma che l'ha resa celebre in, le lunghissime e fitte treccine che arrotola sulla testa. In Mangrove di Steve McQueen, mostrato in anteprima al festival londinese e a breve anche alla Festa di Roma, ha i capelli corti e un look deciso. McQueen l'ha voluta nel ...