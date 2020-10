Juventus, senti Cagni: “Bentancur non può non giocare. Su Bernardeschi…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si avvicina il ritorno in campo della squadre di Serie A. Ad aprire la quarta giornata di campionato, la super sfida di domani pomeriggio tra Napoli ed Atalanta, in attesa dei fuochi d’artificio, previsti nel derby tra Inter e Milan. Anticipo serale del sabato, Crotone-Juventus, partita sulla carta agevole per gli uomini di Andrea Pirlo ma ricca di insidie. I pitagorici, tuttavia, non sono un avversario da sottovalutare, tantomeno considerando le indisponibilità con cui deve fare i conti il Maestro. Dalla cintola in su, la formazione che con tutta probabilità scenderà in campo domani sera è più che mai un rebus. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 milioni LEGGI ANCHE: Mercato Juve, affare Ramos: il Real Madrid risponde Rodrigo Bentancur, centrocampista della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si avvicina il ritorno in campo della squadre di Serie A. Ad aprire la quarta giornata di campionato, la super sfida di domani pomeriggio tra Napoli ed Atalanta, in attesa dei fuochi d’artificio, previsti nel derby tra Inter e Milan. Anticipo serale del sabato, Crotone-, partita sulla carta agevole per gli uomini di Andrea Pirlo ma ricca di insidie. I pitagorici, tuttavia, non sono un avversario da sottovalutare, tantomeno considerando le indisponibilità con cui deve fare i conti il Maestro. Dalla cintola in su, la formazione che con tutta probabilità scenderà in campo domani sera è più che mai un rebus. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 milioni LEGGI ANCHE: Mercato Juve, affare Ramos: il Real Madrid risponde Rodrigo Bentancur, centrocampista della ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Cagni: “Bentancur non può non giocare. Su Bernardeschi…” TuttoJuve24.it Bombardini a ISP: “Guardiola predestinato, l’ho capito a cena… Juve, giusto puntare su Pirlo”

L’ex centrocampista di Roma, Atalanta e Bologna racconta alcuni retroscena della sua carriera Da piccolo ammirava i campioni del Bologna, magari vestendone la divisa “sette giorni su sette”, come cant ...

Crotone, il DS Ursino: “Siamo molto felici di aver acquistato Luperto. Contro la Juventus venderemo cara la pelle”

Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ursino ha parlato della sfida di domani contro la Ju ...

