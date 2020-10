Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali deve limitare i danni a cronometro. Poi da domenica le Alpi… (Di venerdì 16 ottobre 2020) domenica 11 ottobre Vincenzo Nibali aveva perso 14″ da Jakob Fuglsang e Wilco Kelderman sull’arrivo in salita di Roccaraso. Lo Squalo, per sua stessa ammissione, aveva pagato il freddo, commettendo l’errore tattico di togliere troppo presto la mantellina. Da lì in poi il Giro d’Italia del siciliano è proseguito senza intoppi e secondo la tabella di marcia sperata. Il 35enne messinese era consapevole che la seconda settimana non avrebbe offerto reali chance per gli uomini di classifica, se non per conquistare qualche abbuono come sta regolarmente facendo la maglia rosa Joao Almeida. L’importante era non perdere nulla e stare lontano dalle trappole, in particolare nelle frazioni di Tortoreto e Cesenatico: missione compiuta. Anche oggi il due volte vincitore del ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)11 ottobreaveva perso 14″ da Jakob Fuglsang e Wilco Kelderman sull’arrivo in salita di Roccaraso. Lo Squalo, per sua stessa ammissione, aveva pagato il freddo, commettendo l’errore tattico di togliere troppo presto la mantellina. Da lì in poi ild’Italia del siciliano è proseguito senza intoppi e secondo la tabella di marcia sperata. Il 35enne messinese era consapevole che la seconda settimana non avrebbe offerto reali chance per gli uomini di classifica, se non per conquistare qualche abbuono come sta regolarmente facendo la maglia rosa Joao Almeida. L’importante era non perdere nulla e stare lontano dalle trappole, in particolare nelle frazioni di Tortoreto e Cesenatico: missione compiuta. Anche oggi il due volte vincitore del ...

