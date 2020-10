Genoa | altri due calciatori guariti dal Coronavirus

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “IlCfc comunica che Luca Pellegrini e Marko Pjaca sono risultati negativi al Covid-19. Entrambi ihanno sostenuto oggi le visite di idoneità medico-sportiva”. E’ il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del. Arrivano buone notizie per l’allenatore Maran in vista dei prossimi impegni in campionato.L'articolo CalcioWeb.