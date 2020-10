Gazzetta: Napoli-Atalanta, Bakayoko titolare con Fabian (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, Bakayoko domani avrà una chance da titolare, nel Napoli, contro l’Atalanta. “Domani, infatti, Bakayoko dovrebbe giocare titolare, contro l’Atalanta, in quel centrocampo a due che potrebbe avere in lui e Fabian Ruiz i mediani. Insomma, pare che l’allenatore si sia deciso a impiegarlo dal primo minuto, nonostante non giochi una partita vera dallo scorso mese di marzo. Ma, l’entusiasmo dimostrato dal giocatore potrebbe andare oltre l’aspetto fisico”. Per il resto, la rosea indica due ballottaggi in corso per la formazione azzurra. C’è innanzitutto il duello tra Ospina e Meret, con il colombiano al 60% presente in campo. L’altro riguarda ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo ladello Sport,domani avrà una chance da, nel, contro l’. “Domani, infatti,dovrebbe giocare, contro l’, in quel centrocampo a due che potrebbe avere in lui eRuiz i mediani. Insomma, pare che l’allenatore si sia deciso a impiegarlo dal primo minuto, nonostante non giochi una partita vera dallo scorso mese di marzo. Ma, l’entusiasmo dimostrato dal giocatore potrebbe andare oltre l’aspetto fisico”. Per il resto, la rosea indica due ballottaggi in corso per la formazione azzurra. C’è innanzitutto il duello tra Ospina e Meret, con il colombiano al 60% presente in campo. L’altro riguarda ...

