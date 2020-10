Falsa aggressione omofoba, Tapiro d'oro a Iconize: 'Prima o poi racconterò tutto' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Aveva denunciato sui social di aver subito un'aggressione omofoba per le strade di Milano , ma si era inventato tutto. Per questo 'Striscia la Notizia' ha consegnato il Tapiro d'Oro a Iconize . L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Aveva denunciato sui social di aver subito un'per le strade di Milano , ma si era inventato. Per questo 'Striscia la Notizia' ha consegnato ild'Oro a. L'...

“Sono stata aggredita”: Giulia De Lellis sciocca tutti col suo racconto

Giulia De Lellis sconvolge con un racconto in aspettato: viene aggredita a Milano davanti alla gente che non interviene in suo aiuto ...

