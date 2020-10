Didattica a distanza per le scuole superiori, l’ipotesi Per evitare un secondo lockdown si valutano nuove misure restrittive, non esclusa una sorta di coprifuoco secondo quanto riporta il Corriere della Sera (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri il presidente della Regione Campania, con il provvedimento delle scuole chiuse nell’intera regione fino al 30 ottobre e con la sola Didattica a distanza, ha messo il dito nella piaga. Il ministro dell’Istruzione ha duramente contestato la decisione del governatore campano e lo stesso presidente del Consiglio l’ha ritenuta, almeno stando alle dichiarazioni, eccessiva. Ma nel governo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si fa strada l’ipotesi di un provvedimento riguardante proprio la scuola: Didattica a distanza per le superiori. Ciò permetterebbe, ad esempio, di non sovraccaricare il trasporto pubblico ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri il presidenteRegione Campania, con il provvedimento dellechiuse nell’intera regione fino al 30 ottobre e con la sola, ha messo il dito nella piaga. Il ministro dell’Istruzione ha duramente contestato la decisione del governatore campano e lo stesso presidente del Consiglio l’ha ritenuta, almeno stando alle dichiarazioni, eccessiva. Ma nel governo,il, si fa strada l’ipotesi di un provvedimento riguardante proprio la scuola:per le. Ciò permetterebbe, ad esempio, di non sovraccaricare il trasporto pubblico ...

