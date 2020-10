Crotone-Juventus | porte girevoli | le ultime su Szczesny e Buffon

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci siamo quasi, domani sera all'Ezio Scida diandrà in atto l'anticipo serale della 4a giornata di Serie A 2020/21. Molti i dubbi di formazione che attanagliano la vigilia di questa sfida. Andrea Pirlo sta pensando quale migliore formazione schierare dal primo minuto alle 20.45. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe esserci una novità che riguarda i pali. Gianluigipotrebbe fare il suo esordio in campionato al posto di Szczezny, che rimarrebbe in panchina in vista della partita di martedì sera di Champions League contro la Dynamo Kiev. Una scelta, qualora venisse fatta, esclusivamente per preservare il portiere polacco e farlo arrivare al meglio in vista di martedì.