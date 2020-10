Covid, a Napoli ospedali in tilt. L’Asl Na1 sospende interventi e ricoveri non urgenti (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Asl Napoli 1 ha sospeso dalla mezzanotte appena trascorsa i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, fatti salvi i ricoveri con carattere di urgenza non differibili e quelli per pazienti oncologici e e oncoematologici medici e chirurgici. Lo si apprende dall’Asl Napoli 1. La decisione è stata presa per l’aumento dei contagi di Covid19 e per valutare l’ampliamento dell’offerta di posti letto dedicati ai positivi. L'articolo Covid, a Napoli ospedali in tilt. L’Asl Na1 sospende interventi e ricoveri non urgenti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Asl1 ha sospeso dalla mezzanotte appena trascorsa iprogrammati sia medici che chirurgici, fatti salvi icon carattere di urgenza non differibili e quelli per pazienti oncologici e e oncoematologici medici e chirurgici. Lo si apprende dall’Asl1. La decisione è stata presa per l’aumento dei contagi di19 e per valutare l’ampliamento dell’offerta di posti letto dedicati ai positivi. L'articolo, ain. L’Asl Na1nonproviene da Ildenaro.it.

