Covid a Milano, il Teatro alla Scala rinvia la presentazione della stagione 2020-2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonché della conseguente incertezza del quadro normativo, il Teatro alla Scala rinvia la conferenza stampa di ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonchéconseguente incertezza del quadro normativo, illa conferenza stampa di ...

matteosalvinimi : Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati cla… - caritas_milano : Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare #PapaFrancesco Siamo… - AMorelliMilano : NESSUNO NE PARLA!!! I Militari intervenuti a #Milano per sedare la rivolta dei clandestini, scoppiata nel neonato c… - Ellebald : RT @MassimoGalli51: Con un Rt superiore a 2, la situazione #COVID__19 a Milano è a dir poco preoccupante e implica l'adozione di provvedime… - dalbertiv : RT @petergomezblog: Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2, qual… -