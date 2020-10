Corrotti | sanità al collasso nel Lazio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – “Quanto sta accadendo in queste ore nele soprattutto a Roma ci racconta di un sistema sanitario al, assolutamente non in grado di sostenere la seconda onda della pandemia che sta investendo anche la nostra Regione. L’assessore D’Amato ci rappresenta ogni giorno una situazione non realistica che stride con le immagini che ci troviamo davanti. Basta farsi un giro nei drive-in per capire che passano i giorni ma le file stanno aumentando anziche’ diminuire.” “Sentire che stamattina 350 persone erano in fila al drive in di Casal Bernocchi ci lascia senza parole e non ci fa ben sperare per le prossime settimane. Continuano ad arrivarci infatti segnani dei cittadini che si sono rivolti in queste ore alle strutture pubblicate dalla Regioneper poter ...