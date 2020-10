Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockdown” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Mi pare una tragico déjà vu“. Usa queste parole il primario infettivologo dell’ospedale Sacco, Massimo Galli, per descrivere l’aumento dei contagi e dei ricoveri nella sua Milano. Giovedì nel capoluogo lombardo si sono registrati altri 515 nuovi positivi, ma è soprattutto la pressione sugli ospedali che comincia a preoccupare. È vero, l’Italia sta ancora meglio rispetto ad altri Paesi europei, ma è “inutile ragionare con i dati di ieri”, avverte sempre Galli. “Dobbiamo guardare le proiezioni, che purtroppo hanno poche probabilità di fallire. Tra 15 giorni saremo come la Francia, la Spagna, il Regno Unito”, spiega l’esperto. Siamo ancora in tempo per invertire la marcia, sostiene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Mi pare una tragico déjà vu“. Usa queste parole il primario infettivologo dell’ospedale Sacco, Massimo, per descrivere l’aumento dei contagi e dei ricoveri nella sua Milano. Giovedì nel capoluogo lombardo siregistrati altri 515 nuovi positivi, ma è soprattutto la pressione sugli ospedali che comincia a preoccupare. È vero, l’Italia sta ancora meglio rispetto ad altri Paesi europei, ma è “inutile ragionare con i dati di ieri”, avverte sempre. “Dobbiamo guardare le proiezioni, che purtroppo hanno poche probabilità di fallire. Tra 15la Francia, la Spagna, il Regno Unito”, spiega l’esperto. Siamo ancora in tempo per invertire la marcia, sostiene ...

Il virologo Massimo Galli è allarmato e ha spiegato che bisogna invertire la tendenza dei contagi in 15 giorni, prima che sia troppo tardi.

