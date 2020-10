Coronavirus, cancellato definitivamente il Gp del Vietnam: dubbi sul 2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il gran premio di Formula 1 del Vietnam di quest’anno è stato definitivamente annullato. Lo ha annunciato Le Ngoc Chi, presidente del comitato organizzatore spiegando che «non siamo in grado di accogliere... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il gran premio di Formula 1 deldi quest’anno è statoannullato. Lo ha annunciato Le Ngoc Chi, presidente del comitato organizzatore spiegando che «non siamo in grado di accogliere...

gab08b : RT @mastrobradipo: in #germania un tribunale locale dopo l'altro sta annullando i divieti regionali di pernottamento. ma la notizia più cl… - CastigliMirella : RT @mastrobradipo: in #germania un tribunale locale dopo l'altro sta annullando i divieti regionali di pernottamento. ma la notizia più cl… - ArturoCamion : RT @mastrobradipo: in #germania un tribunale locale dopo l'altro sta annullando i divieti regionali di pernottamento. ma la notizia più cl… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: cancellato il gran premio di F1 in #Vietnam - Mlvtrglvn : RT @mastrobradipo: in #germania un tribunale locale dopo l'altro sta annullando i divieti regionali di pernottamento. ma la notizia più cl… -