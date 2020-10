Barbara d’Urso incontenibile mostra le sue curve | “Oggi mi sono svegliata così”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 16 ottobre 2020)d’Urso ha provocato i suoi follower con uno scatto che ha messo in risalto le suebollenti. La foto ha fatto il giro del web Sempre al centro dell’attenzione, anche quando non è nelle sue trasmissioni televisive, la conduttrice napoletana riesce a far parlare di sé anche dai social. Dove è da sempre … L'articolod’Ursole sue: “Oggi micosì” proviene da leggilo.org.