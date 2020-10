X Factor 2020 Bootcamp | categorie e cantanti scelti | tutti i nomi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono terminatidi X. La settimana scorsa è andata in onda la prima delle due puntate di questa fase. I giudici si sono divisi infatti in due serate per scegliere i cinquedelle rispettiveda portare avanti a X. L’assegnazione dellequest’anno è stata decisamente particolare. … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

SkyTG24 : X Factor 2020, stasera la seconda parte dei Bootcamp - peppesava : RT @Ragusanews: X Factor, Roccuzzo passa il turno - Ragusanews : X Factor, Roccuzzo passa il turno - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: X Factor 2020, Blind mostra le sue 'Cicatrici' e passa il turno - SkyTG24 : X Factor 2020, Blind mostra le sue 'Cicatrici' e passa il turno -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Sky Tg24

Le squadre della 14esima edizione di X Factor Italia sono formate: dopo Hell Raton e Mika con Under Donne e Over, anche Emma e Manuel Agnelli hanno selezionato i cinque migliori talenti fra gli Under ...Sono terminati tutti i Bootcamp di X Factor 2020. La settimana scorsa è andata in onda la prima delle due puntate di questa fase. I giudici si sono divisi infatti in due serate per scegliere i cinque ...