Trasporto pubblico locale, De Micheli: "Nelle ore di punta raramente si arriva all'80%, la capienza resta invariata" (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – "Il monitoraggio del tpl che abbiamo fatto ieri indica che, anche in orario di punta, raramente si raggiunge l'80% di capienza", dichiara la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, a Rai 1, osservando che "l'immagine con pullman urbani con molte persone in piedi dà l'idea di un affollamento con distanziamento inferiore al metro". La ministra ricorda che "il metro può venir meno con queste tre condizioni: mascherina, areazione, un tempo di durata del trasferimento che sia limitato"."CAPIENZA RESTA ALL'80%"

