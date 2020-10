Traffico Roma del 15-10-2020 ore 19:30 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare breve rallentamenti per Traffico intenso in carreggiata esterna tra gli svincoli della Laurentina La Romanina ancora disagi sui via del Foro Italico con seguito ad un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Piazzale Clodio a via Salaria direzione San Giovanni si rallenta per un altro incidente su Viale Guglielmo Marconi all’altezza di via Corrado Segre chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata via apuania nella carreggiata presso via Michele di Lando fino al 7 dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticipa la chiusura del servizio ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni l’ultima partenza alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it asciuga il tutto Grazie ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare breve rallentamenti perintenso in carreggiata esterna tra gli svincoli della Laurentina Lanina ancora disagi sui via del Foro Italico con seguito ad un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Piazzale Clodio a via Salaria direzione San Giovanni si rallenta per un altro incidente su Viale Guglielmo Marconi all’altezza di via Corrado Segre chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata via apuania nella carreggiata presso via Michele di Lando fino al 7 dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticipa la chiusura del servizio ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni l’ultima partenza alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it asciuga il tutto Grazie ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 15-10-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Jerico999 : @rocco1909 @HuffPostItalia A Helsinky non lo so, ma a Helsinki non credo che il traffico sia pericoloso cone a Roma. - VAIstradeanas : 19:20 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - ripuffa : @Andreacritico Io oggi sono andata in auto in centro a Roma e non c’era traffico, dimezzati i tempi, ma gli autobus erano pieni. - MassimoChiaram7 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio #traff… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-10-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma: nasce "Sportello Cinema", la piattaforma digitale sperimentale per i ciak cinematografici nella Capitale

il permesso di accesso nelle zone a traffico limitato di Roma Capitale, qualora ne ricorrano i presupposti. Possono accedere al servizio le Società iscritte a una Camera di Commercio italiana o loro ...

Pescara. Lettera dei parlamentari dopo l’incontro con l’AD di Anas: “Circonvallazione sia priorità”

Il deputato Andrea Colletti (M5s) e il senatore Luciano D'Alfonso (Pd) scrivono al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio per la seconda canna della galleria 'San Giovanni' della circonvalla ...

il permesso di accesso nelle zone a traffico limitato di Roma Capitale, qualora ne ricorrano i presupposti. Possono accedere al servizio le Società iscritte a una Camera di Commercio italiana o loro ...Il deputato Andrea Colletti (M5s) e il senatore Luciano D'Alfonso (Pd) scrivono al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio per la seconda canna della galleria 'San Giovanni' della circonvalla ...