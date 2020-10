Traffico Roma del 15-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) LuceverdeBentornati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi spostamenti ancora penalizzati dal maltempo che sta interessando tutto il l’Inter Nanda Molte le strade cittadine che presentano tratti allagati casa del raccordo anulare interessato di conseguenza incolonnamenti in carreggiata interna tra il bivio con laFirenze lo svincolo Nomentana ancora proposito del raccordo abbiamo incoronamento tratti sempre in carreggiata a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in questo caso la causa ilintenso sempre perintenso in carreggiata esterna qdi tra lo svincolo continua euro è la via Appia Perman incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila dall’uscita Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est o in tangenziale ci sono con ...