Tennis, ATP Sardegna 2020: Marco Cecchinato ai quarti di finale, piegato Tommy Paul in due set (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bel successo di Marco Cecchinato all’ATP Sardegna 2020, che supera in due set Tommy Paul, numero 7 del seeding, e rientra virtualmente nella top 100 mondiale. Un match condotto perfettamente dall’azzurro, che nel 7-6 6-4 in 90 minuti è ottimo al servizio (65% dei punti vinti con la prima, addirittura 90% con la seconda) e approfitta di un dritto alquanto difettoso del suo avversario. Ora ai quarti uno tra Albert Ramos-Vinolas e Corentin Moutet. Cecchinato comincia subito a spingere ogni scambio, riuscendo a indirizzare il match dalla sua parte. Nei primi tre game vince 12 dei primi 14 punti e va subito sopra 3-0. Paul però alza il proprio livello di gioco, prolungando costantemente gli scambi. L’azzurro ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bel successo diall’ATP, che supera in due set, numero 7 del seeding, e rientra virtualmente nella top 100 mondiale. Un match condotto perfettamente dall’azzurro, che nel 7-6 6-4 in 90 minuti è ottimo al servizio (65% dei punti vinti con la prima, addirittura 90% con la seconda) e approfitta di un dritto alquanto difettoso del suo avversario. Ora aiuno tra Albert Ramos-Vinolas e Corentin Moutet.comincia subito a spingere ogni scambio, riuscendo a indirizzare il match dalla sua parte. Nei primi tre game vince 12 dei primi 14 punti e va subito sopra 3-0.però alza il proprio livello di gioco, prolungando costantemente gli scambi. L’azzurro ...

Gazzetta_it : #Nadal nella storia! Batte #Djokovic e vince il #RolandGarros numero 13 e raggiunge #Federer a quota 20 slam - sportface2016 : #AtpSardinia 2020: #Cecchinato stende #Paul in due set e approda ai quarti - Fprime86 : RT @lorenzofares: Grazie alla vittoria al #sardiniaopen su Andrea Pellegrino ????, Lorenzo #Musetti ???? sale virtualmente in posizione 134 #AT… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Con il successo (76 64) su Tommy Paul ???? al #sardiniaopen Marco #Cecchinato ???? dopo 8 mesi rientra virtualmente nella top… - federtennis : Dopo più di un anno Marco #Cecchinato torna nei quarti di finale di un torneo #ATP: l'italiano sconfigge Paul per 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP ATP Sardegna: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo tre azzurri (LIVE) LiveTennis.it TENNIS: SARDEGNA OPEN. CECCHINATO SI QUALIFICA PER I QUARTI

Circuito ATP : ATP SARDEGNA: MUSETTI AI QUARTI DI FINALE Circuito ATP : MURRAY: “SARÀ UNA CORSA TRA NADAL E DJOKOVIC PER GLI SLAM” Circuito ATP : NADAL: “SONO ONORATO DI CONDIVIDERE IL ...

Tennis, dopo lo spavento Musetti vince e convince contro Pellegrino

Un 6-2/6-1 in 59 minuti per accedere ai quarti dell'Atp 250 di Sardegn. Troppo forte il tennista carrarese per Pellegrino, di 5 anni più grande e numero 252 della classifica mondiale. Un 6-2/6-1 in me ...

Circuito ATP : ATP SARDEGNA: MUSETTI AI QUARTI DI FINALE Circuito ATP : MURRAY: “SARÀ UNA CORSA TRA NADAL E DJOKOVIC PER GLI SLAM” Circuito ATP : NADAL: “SONO ONORATO DI CONDIVIDERE IL ...Un 6-2/6-1 in 59 minuti per accedere ai quarti dell'Atp 250 di Sardegn. Troppo forte il tennista carrarese per Pellegrino, di 5 anni più grande e numero 252 della classifica mondiale. Un 6-2/6-1 in me ...