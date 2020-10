Speranza tradita senza vergogna | Falò di confronto finale a Temptation Island (Di giovedì 15 ottobre 2020) Speranza è ormai pronta al falò di confronto e si dimostra convinta delle sue decisioni nonché di lasciare una volta per tutte Alberto. Il suo fidanzato infatti, non si è fatto nessuno scrupolo ad approcciarsi in modo molto fisico ma soprattutto senza nessun rispetto insieme a una delle tentatrici all’interno di Temptation Island. Alberto infatti, durante l’ultimo falò di Speranza si dimostra sempre più vicino alla single Nunzia tanto da arrivare al punto di avere un vero e proprio approccio fisico fatto di baci e di carezze. L’ultimo video prima del falò di confronto finale distrugge definitivamente le ultime Speranza di Speranza che, si dimostra ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020)è ormai pronta al falò die si dimostra convinta delle sue decisioni nonché di lasciare una volta per tutte Alberto. Il suo fidanzato infatti, non si è fatto nessuno scrupolo ad approcciarsi in modo molto fisico ma soprattuttonessun rispetto insieme a una delle tentatrici all’interno di. Alberto infatti, durante l’ultimo falò disi dimostra sempre più vicino alla single Nunzia tanto da arrivare al punto di avere un vero e proprio approccio fisico fatto di baci e di carezze. L’ultimo video prima del falò didistrugge definitivamente le ultimediche, si dimostra ...

