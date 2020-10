Per Gimbe il lockdown è dietro l'angolo: casi raddoppiati in sette giorni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nell'ultima settimana i casi di Covid in Italia sono raddoppiati rispetto a quella precedente, con un forte aumento anche dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva, a fronte di un incremento ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nell'ultima settimana idi Covid in Italia sonorispetto a quella precedente, con un forte aumento anche dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva, a fronte di un incremento ...

