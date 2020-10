Milano rinasce dal passato

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In una mattinata uggiosa e grigia, con sempre meno gradi e sempre meno sole a mitigare la situazione contingente, ieri siamo tornati per la prima volta alla presentazione di un libro di cucina. Invece di essere un volume sull’ultima tecnica gastronomica, sullo star chef o sul personaggio di un talent diventato famoso, quello che abbiamo preso tra le mani è un ricettario sulla cucina milanese contemporanea, scritto a quattro mani e due palati da un cuoco, Cesare Battisti del Ratanà, e un giornalista, Gabriele Zanatta, edito da Guido Tommasi. Sfogliandolo, ritroviamo le ricette delriadattate alla maniera contemporanea. Perché, come ci spiega Battisti: «Non ci sono più le nonne ad insegnarci come si fa la cassoeula: siamo noi cuochi i detentori del sapere culinario e della nuova cucina di tradizione, che è molto ...