Luigi Celentano potrebbe essere a Novara? Smarrito e con un pallone arancione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sua madre non ha dubbi: è Luigi Celentano il ragazzo che entra nel bar di Novara, prende un caffè e mangia una caramella proprio come lui avrebbe fatto. Come racconta il proprietario del bar ai giornalisti di Chi l'ha visto, quel ragazzo non aveva neppure i soldi per pagare il caffè ma solo 10 centesimi. Non ha detto molto, ha bevuto il suo caffè e poi è uscito con il suo zainetto. Ma quel ragazzo è davvero Giggino WiFi? La mamma non ha dubbi mentre il padre non crede che possa essere lui. La redazione di Chi l'ha visto continua però il suo lavoro e dalla puntata del 14 ottobre 2020 arrivano altre testimonianze. Ci sono altre persone che credono che quel ragazzo che si aggirava a Novara due settimane fa fosse Giggino

