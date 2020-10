Irresponsabile il veto sul Mes, il focolaio populista non è estinto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Abbiamo assistito al gaudio della maggioranza per avere scampato il voto sullo scostamento di bilancio al Senato grazie anche al soccorso “istituzionale” di alcuni colleghi, che hanno rimediato alle assenze per quarantena nella compagine di governo, dopo un profluvio di appelli accorati al senso di responsabilità, al bene comune e al futuro del Paese, in un dibattito a tratti kafkiano.Mentre li ascoltavo, mi chiedevo se questi appelli fossero rivolti anche ai colleghi 5 stelle e al loro tetragono rifiuto di accedere al credito del Mes o se dal comune senso di responsabilità, così vibratamente evocato, essi fossero esentati, per motivi neanche troppo misteriosi.Parrebbe di sì, ne sono proprio esentati, visto che l’esecutivo si è fatto autorizzare un ulteriore indebitamento da 24 miliardi di euro continuando ufficialmente a rifiutare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Abbiamo assistito al gaudio della maggioranza per avere scampato il voto sullo scostamento di bilancio al Senato grazie anche al soccorso “istituzionale” di alcuni colleghi, che hanno rimediato alle assenze per quarantena nella compagine di governo, dopo un profluvio di appelli accorati al senso di responsabilità, al bene comune e al futuro del Paese, in un dibattito a tratti kafkiano.Mentre li ascoltavo, mi chiedevo se questi appelli fossero rivolti anche ai colleghi 5 stelle e al loro tetragono rifiuto di accedere al credito del Mes o se dal comune senso di responsabilità, così vibratamente evocato, essi fossero esentati, per motivi neanche troppo misteriosi.Parrebbe di sì, ne sono proprio esentati, visto che l’esecutivo si è fatto autorizzare un ulteriore indebitamento da 24 miliardi di euro continuando ufficialmente a rifiutare ...

Come è noto il veto del M5S, che il ministro Gualtieri ha incorporato come vincolo non negoziabile della politica di bilancio, costerà per il prossimo decennio circa 500 milioni di euro all’anno di ...

