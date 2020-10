Il concorso di Be Help-is: un video o un manifesto contro la violenza di genere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tra le azioni rivolte alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere nell’ambito del progetto Be Help-is, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud, parte il secondo concorso rivolto a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° degli Istituti Scolastici di Secondo Grado dell’Ambito Sociale A04. Attraverso un linguaggio “pubblicitario”, con la creazione di un video o di un manifesto, il concorso a premi intende coinvolgere i più giovani, ma anche i fruitori dei prodotti finali, nella riflessione su un tema, quello della violenza di genere su donne e minori, che il più delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tra le azioni rivolte alla sensibilizzazione e alla prevenzione delladinell’ambito del progetto Be-is, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud, parte il secondorivolto a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° degli Istituti Scolastici di Secondo Grado dell’Ambito Sociale A04. Attraverso un linguaggio “pubblicitario”, con la creazione di uno di un, ila premi intende coinvolgere i più giovani, ma anche i fruitori dei prodotti finali, nella riflessione su un tema, quello delladisu donne e minori, che il più delle ...

