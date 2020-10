Iconize, Tapiro d’oro di Striscia la Notizia: “Prima o poi racconterò perché l’ho fatto…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sempre a caccia di notorietà l’influencer Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, nel maggio scorso raccontò di aver subito un’aggressione omofoba tanto da essere ospitato da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 per poter denunciare l’accaduto. Iconize, Tapiro d’oro di Striscia la Notizia: “Ho fatto una cosa molto grave…” Qualche giorno Iconize è stato... L'articolo Iconize, Tapiro d’oro di Striscia la Notizia: “Prima o poi racconterò perché l’ho fatto…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sempre a caccia di notorietà l’influencer Marco Ferrero, meglio conosciuto come, nel maggio scorso raccontò di aver subito un’aggressione omofoba tanto da essere ospitato da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 per poter denunciare l’accaduto.d’oro dila: “Ho fatto una cosa molto grave…” Qualche giornoè stato... L'articolod’oro dila: “Prima o poi racconterò perché l’ho fatto…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

