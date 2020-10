Iannone e la squalifica per doping: sentenza nei prossimi giorni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 9 gennaio sulla Gazzetta dello Sport escono le dichiarazioni di Iannone, dove dice: 'Mi sembra di essere in un film di cui sono il protagonista involontario'. Le controanalisi confermano la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 9 gennaio sulla Gazzetta dello Sport escono le dichiarazioni di, dove dice: 'Mi sembra di essere in un film di cui sono il protagonista involontario'. Le controanalisi confermano la ...

Ultime Notizie dalla rete : Iannone squalifica Caso doping Andrea Iannone, il giorno della verità

L'ultimo atto del caso doping di Andrea Iannone. Il verdetto finale del TAS decide la lotta tra Iannone e la FIM e il futuro della MotoGP ...

MotoGP | Iannone, la sentenza può slittare

Andrea Iannone è stato squalificato per la positività al dronastolone rilevata dopo il Gran Premio di Sepang del 2019: rischia 4 anni di stop ...

