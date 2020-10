Fiat 500 in vendita a prezzo conveniente | denunciato 25enne per truffa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria unritenuto responsabile del reato di. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi una500 insu un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni e foto che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Ma, ...