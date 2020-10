Claudia Galanti | «Io al GFvip? Una mozzarella di Bufala resto in cucina»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 15 ottobre 2020), smentisce nettamente ai microfoni di Giornalettismo il suo ingresso nella Casa del Gf Vip: «Non ho mai fatto il provino e non mi sono né proposta, né mi hanno cercato perché il direttore Signorini sa che oggi il mio percorso di vita è dedicato dallae a un progetto al quale lavoro da due anni»- dice la. LEGGI ANCHE > Gabriel Garko non parteciperà al Gf Vipsmentisce categoricamente la sua partecipazione al Gf Vip «Ho lanciato, con i miei soci, una startup che si chiama Foodbeats, l’idea nasce con l’intento di creare delle cooking box per ricreare dei piatti gourmet da fare in casa. Insieme con me ci sono altre persone come un giovane manager Bocconiano che ha creato ...