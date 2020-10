Atp Sardegna 2020: programma e orari di venerdì 16 ottobre con Musetti e Cecchinato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 16 ottobre del torneo Atp di Sardegna 2020. Apriranno le danze sul Forte Village Court il ceco Jiri Vesely e il serbo Laslo Djere, a seguire sarà la volta del giovane azzurro Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro il tedesco Yannick Hanfmann. Qualche ora dopo Marco Cecchinato affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, per poi chiudere la giornata con Petrovic-Delbonis. FORTE VILLAGE COURT Dalle ore 10:00 – Jiri Vesely vs Laslo Djere A seguire – (WC) Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann A seguire – (4) Albert Ramos-Vinolas vs (WC) Marco Cecchinato Non prima delle 13:00 – (LL) Danilo Petrovic vs Federico Delbonis Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di venerdì 16del torneo Atp di. Apriranno le danze sul Forte Village Court il ceco Jiri Vesely e il serbo Laslo Djere, a seguire sarà la volta del giovane azzurro Lorenzo, che se la vedrà contro il tedesco Yannick Hanfmann. Qualche ora dopo Marcoaffronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, per poi chiudere la giornata con Petrovic-Delbonis. FORTE VILLAGE COURT Dalle ore 10:00 – Jiri Vesely vs Laslo Djere A seguire – (WC) Lorenzovs Yannick Hanfmann A seguire – (4) Albert Ramos-Vinolas vs (WC) MarcoNon prima delle 13:00 – (LL) Danilo Petrovic vs Federico Delbonis

