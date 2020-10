Appendino e Raggi | il crepuscolo delle semidee

Appendino e Raggi, il crepuscolo delle (semi)dee (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando fu eletta Virginia Raggi, fino ad allora timida pasioniaria del grillismo romano, nel suo quartier generale al Gianicolo esplose un festone che di questi tempi sarebbe fuorilegge. Quando a Torino vinse Chiara Appendino fece storia la foto di un Beppe Grillo affacciato alla finestra mentre brandiva un Appendino per i panni. “Il vento sta cambiando” era lo slogan della campagna elettorale romana, “hanno vinto i romani, è un momento storico”, le sue prime parole a caldo. Qualcosa è andato storto se a distanza di più di quattro anni i romani che hanno vinto si contano, sondaggi alla mano, intorno al 20%, mentre nel capoluogo del Piemonte la sindaca uscente ha deciso che non correrà per il secondo mandato.Sembrava essere la svolta, la rivoluzione. Le amministrative per il Movimento 5 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando fu eletta Virginia, fino ad allora timida pasioniaria del grillismo romano, nel suo quartier generale al Gianicolo esplose un festone che di questi tempi sarebbe fuorilegge. Quando a Torino vinse Chiarafece storia la foto di un Beppe Grillo affacciato alla finestra mentre brandiva unper i panni. “Il vento sta cambiando” era lo slogan della campagna elettorale romana, “hanno vinto i romani, è un momento storico”, le sue prime parole a caldo. Qualcosa è andato storto se a distanza di più di quattro anni i romani che hanno vinto si contano, sondaggi alla mano, intorno al 20%, mentre nel capoluogo del Piemonte la sindaca uscente ha deciso che non correrà per il secondo mandato.Sembrava essere la svolta, la rivoluzione. Le amministrative per il Movimento 5 ...

