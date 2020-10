Agnelli: «Juve Napoli? Siamo collaterali alla vicenda. Tutti aspettano i ko di Pirlo per colpirci» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea degli Azionisti. Queste alcune sue dichiarazioni Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dopo l’assemblea degli azionisti. Queste alcune sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE Juve-Napoli – «È una vicenda dove Siamo collaterali. È una vicenda tra il Napoli e i gradi della Giustizia Sportiva. A noi non ci tocca assolutamente». SCONFITTE Juve – «Ho la sensazione che il mondo che ci circonda non vede l’ora di giudicare un paio di sconfitte. Pirlo abbina l’assenza di un precampionato al debutto assoluto su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea degli Azionisti. Queste alcune sue dichiarazioni Andrea, presidente dellantus, ha parlato dopo l’assemblea degli azionisti. Queste alcune sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE– «È unadove. È unatra ile i gradi della Giustizia Sportiva. A noi non ci tocca assolutamente». SCONFITTE– «Ho la sensazione che il mondo che ci circonda non vede l’ora di giudicare un paio di sconfitte.abbina l’assenza di un precampionato al debutto assoluto su ...

juventusfc : LIVE ?? ALLE 15.30 SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea de… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - Gazzetta_it : #juve #Agnelli agli azionisti: “Faremo ogni tentativo per riottenere gli #scudetti revocati” - silviajuve71 : RT @MaxNerozzi: #Agnelli su parole Spadafora: “#Ronaldo ha violato il protocollo? Dovete chiamare il ministero” #Juve @CorriereTorino - MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli: «Superlega? Ipotizzarla in questo momento francamente è estremamente difficile dal mio punto di vista».… -