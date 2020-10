Thales Alenia Space in viaggio verso la Luna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Thales Alenia Space, JV fra Thales e Leonardo, svilupperà due moduli principali per la futura stazione in orbita cisLunare – Lunar Orbital Platform – Gateway (LOP-G). Si tratta di I-HAB (International Habitat), il modulo dove verranno ospitati gli astronauti, e ESPRIT, il modulo per le comunicazioni e il rifornimento. Questi due moduli costituiscono il contributo europeo al Gateway. La prima tranche del contratto I-HAB del valore di 36 milioni di euro (l’importo globale è di 327 milioni di euro) è stata firmata con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Lo sviluppo di ESPRIT, invece, è già iniziato grazie all’Autorizzazione a Procedere (ATP) e la relativa firma del contratto prevista entro la fine di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –, JV frae Leonardo, svilupperà due moduli principali per la futura stazione in orbita cisre –r Orbital Platform – Gateway (LOP-G). Si tratta di I-HAB (International Habitat), il modulo dove verranno ospitati gli astronauti, e ESPRIT, il modulo per le comunicazioni e il rifornimento. Questi due moduli costituiscono il contributo europeo al Gateway. La prima tranche del contratto I-HAB del valore di 36 milioni di euro (l’importo globale è di 327 milioni di euro) è stata firmata con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Lo sviluppo di ESPRIT, invece, è già iniziato grazie all’Autorizzazione a Procedere (ATP) e la relativa firma del contratto prevista entro la fine di ...

