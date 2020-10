"Stasera c'è la Ferillona?". I sogni proibiti di Massimo Cacciari, brutale presa per i fondelli a DiMartedì | Video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sogno proibito di Massimo Cacciari è Sabrina Ferilli. O almeno, lo è quello del filosofo visto da Neri Marcorè nella divertente copertina di DiMartedì. "Stasera ci sono ospiti istituzionali? Non so, un Mattarella, un Draghi, una Ferillona...", chiede il comico marchigiano, calatosi alla perfezione (con capelli lunghi e folta barba) nei panni del filosofo fustigatore, prezzemolino dei talk politici italiani. "Giovanni Floris dov'è? Capisco che subisca la mia superiorità intellettuale ed estetica ma non lo mangio mica". Poi un invito alla regia: "Ogni tanto staccate sui mie occhi, li ho presi stamattina a Murano". E non manca una battuta sul ministro degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sogno proibito di; Sabrina Ferilli. O almeno, lo; quello del filosofo visto da Neri Marcor; nella divertente copertina di;. "ci sono ospiti istituzionali? Non so, un Mattarella, un Draghi, una...", chiede il comico marchigiano, calatosi alla perfezione (con capelli lunghi e folta barba) nei panni del filosofo fustigatore, prezzemolino dei talk politici italiani. "Giovanni Floris dov';? Capisco che subisca la mia superiorità intellettuale ed estetica ma non lo mangio mica". Poi un invito alla regia: "Ogni tanto staccate sui mie occhi, li ho presi stamattina a Murano". E non manca una battuta sul ministro degli ...

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contro Alfonso Signorini: "Si è ca**to sotto quando ho sbroccato a Franceska Pepe"

La mia più grande soddisfazione è che il pubblico fuori mi ama, me lo ha dimostrato salvandomi stasera. Devo ringraziare anche Natalia per questo, noi sui social non usiamo strategie".

