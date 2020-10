Si prospetta un Inverno dal precoce FREDDO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono queste le premesse? Beh, allora forse forse l’Inverno 2020/2021 potrebbe riservarci grosse sorprese. Chi se ne frega se qualcuno dice che ad Autunno FREDDO corrisponde Inverno mite… Non c’è scritto da nessuna parte. E poi è tutto da vedere. Prendete Settembre. Sì, ha fatto FREDDO nell’ultima settimana ma prima? Prima, forse ce lo siamo scordato (dopo aver sentito parlare del Settembre più FREDDO degli ultimi 50 anni è probabile), fece caldo. Caldo esagerato, tant’è che dati alla mano abbiamo avuto uno dei mesi di settembre più caldi di settembre. Si profila un Inverno col botto… Ora c’è Ottobre. La prima metà sta per terminare e stavolta non si può ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono queste le premesse? Beh, allora forse forse l’2020/2021 potrebbe riservarci grosse sorprese. Chi se ne frega se qualcuno dice che ad Autunnocorrispondemite… Non c’è scritto da nessuna parte. E poi è tutto da vedere. Prendete Settembre. Sì, ha fattonell’ultima settimana ma prima? Prima, forse ce lo siamo scordato (dopo aver sentito parlare del Settembre piùdegli ultimi 50 anni è probabile), fece caldo. Caldo esagerato, tant’è che dati alla mano abbiamo avuto uno dei mesi di settembre più caldi di settembre. Si profila uncol botto… Ora c’è Ottobre. La prima metà sta per terminare e stavolta non si può ...

Ma il peggio arriverà domani lunedì 12 ottobre. Lunedì 12 ottobre dunque massima attenzione ai nubifragi che sono attesi sul Centro-Sud: Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Meteo ...

