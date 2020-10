Salvatore Aranzulla: come ha fatto a passare da nerd a super palestrato? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Salvatore Aranzulla è un noto divulgatore informatico diventato famoso sul web per i suoi innumerevoli tutorial teologici. E’ il fondatore del sito Aranzulla.it che fattura 2 milioni di euro l’anno. Nelle ultime ore però i social network sono impazziti per il suo repentino cambio look che lo vede passare da un classico nerd a un palestrato tutto muscoli. Sono già partiti i meme più simpatici per enfatizzare questa transizione dell’informatico più amato del web. >> Barbara D’Urso Instagram, sbarazzina in pantaloncini: «A 60 anni ve lo sognate questo fisico» Chi è Salvatore Aranzulla Salvatore nasce il 24 febbraio del 1990 a Caltagirone, nel catanese, da ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è un noto divulgatore informatico diventato famoso sul web per i suoi innumerevoli tutorial teologici. E’ il fondatore del sito.it che fattura 2 milioni di euro l’anno. Nelle ultime ore però i social network sono impazziti per il suo repentino cambio look che lo vededa un classicoa untutto muscoli. Sono già partiti i meme più simpatici per enfatizzare questa transizione dell’informatico più amato del web. >> Barbara D’Urso Instagram, sbarazzina in pantaloncini: «A 60 anni ve lo sognate questo fisico» Chi ènasce il 24 febbraio del 1990 a Caltagirone, nel catanese, da ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Aranzulla Cos’è successo ad Aranzulla? Tutti pazzi per il ‘nuovo’ Salvatore: il web fuori di test ... MeteoWeb Una pezza di Lundini: ospiti Salvatore Aranzulla e Caterina Guzzanti, stasera su Rai2

Stasera su Rai2 in seconda serata, alle 23:10, torna Una pezza di Lundini, che vedrà tra gli ospiti anche Salvatore Aranzulla e Caterina Guzzanti. Una Pezza di Lundini torna stasera su Rai2, in second ...

Rai2: "Una Pezza di Lundini", un programma 'impreparato'

Roma, 5 ott. (askanews) - È ancora la volta di "Una Pezza di Lundini" lunedì, martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata, alle 23.10, su Rai2. Questa settimana, da oggi, lunedì 5, all'8 ottobre, i ...

