Roma, chiedevano tangenti e posti di lavoro per chiudere un occhio sugli abusi edilizi: 5 arresti. Ci sono due esponenti del Pd e un vigile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un posto di lavoro in una clinica in cambio della velocizzazione di una pratica edilizia. Ma anche duemila euro intascati per chiudere gli occhi su abusi edilizi nei magazzini cinesi. Perfino le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un posto diin una clinica in cambio della velocizzazione di una praticaa. Ma anche duemila euro intascati pergli occhi sunei magazzini cinesi. Perfino le ...

Marco_Zum : In merito alla romeo gestioni li ho conosciuti come imprenditore a Roma presso il ministero del tesoro Chiedevano… - Ariel2575 : RT @ilucian2: 'Quella ragazza era l'amante?'. Buzzi a Non è l'Arena, la verità-bomba sulla Roma guidata dal Pd | Video. Lo sanno perfino i… - ALisimberti : RT @ilucian2: 'Quella ragazza era l'amante?'. Buzzi a Non è l'Arena, la verità-bomba sulla Roma guidata dal Pd | Video. Lo sanno perfino i… - CorriereUmbria : Mafia capitale a Non è l'Arena, Salvatore Buzzi: 'Il consiglio comunale di Ignazio Marino sindaco è stato pessimo t… - LucyMilano92 : RT @ilucian2: 'Quella ragazza era l'amante?'. Buzzi a Non è l'Arena, la verità-bomba sulla Roma guidata dal Pd | Video. Lo sanno perfino i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiedevano Roma, chiedevano tangenti e posti di lavoro per chiudere un occhio sugli abusi edilizi: 5 arresti. Ci sono due esponenti del Pd e un vigile Leggo.it Speciale scuola: Baglio-Tempesta (Pd Campidoglio), ok in Aula a odg nuovo contratto nidi convenzionati

Roma, 13 ott 15:00 - (Agenzia Nova ... "Uno è relativo ai nidi in convenzione e chiede di siglare al più presto il nuovo contratto che garantisca la sostenibilità economica di queste strutture ...

leggi le altre "Poesì"

Il film è nella sezione Le Preaperture della 15° edizione della Festa del Cinema di Roma. "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta ...

Roma, 13 ott 15:00 - (Agenzia Nova ... "Uno è relativo ai nidi in convenzione e chiede di siglare al più presto il nuovo contratto che garantisca la sostenibilità economica di queste strutture ...Il film è nella sezione Le Preaperture della 15° edizione della Festa del Cinema di Roma. "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta ...