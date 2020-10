Recovery Fund e caos Brexit: riflettori su Consiglio Europeo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emergenza sanitaria, Brexit, Recovery Fund: è decisamente ricco il “menù” del Consiglio Europeo al via domani, giovedì 15 ottobre e venerdì. L’ultimatum di Boris Johnson scadrebbe (condizionale è quanto mai d’obbligo) domani, termine ultimo imposto dallo stesso primo ministro britannico per trovare un accordo con Bruxelles sui rapporti commerciali post Brexit. “Deve esserci una intesa con nostri amici europei entro il Consiglio Europeo del 15 ottobre, se vogliamo che sia ratificato per la fine dell’anno”, aveva dichiarato il mese scorso. Ma Londra e Bruxelles, che continuano a incolparsi a vicenda, sono ancora nelle sabbie mobili. Nessuna ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emergenza sanitaria,: è decisamente ricco il “menù” delal via domani, giovedì 15 ottobre e venerdì. L’ultimatum di Boris Johnson scadrebbe (condizionale è quanto mai d’obbligo) domani, termine ultimo imposto dallo stesso primo ministro britannico per trovare un accordo con Bruxelles sui rapporti commerciali post. “Deve esserci una intesa con nostri amici europei entro ildel 15 ottobre, se vogliamo che sia ratificato per la fine dell’anno”, aveva dichiarato il mese scorso. Ma Londra e Bruxelles, che continuano a incolparsi a vicenda, sono ancora nelle sabbie mobili. Nessuna ...

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - Linkiesta : ++ Niente Recovery Fund fino alla prossima estate ++ - tiosolfato_ : RT @fcancellato: Magari non ve ne frega nulla, ma se avessimo dato retta ai geni che volevano far uscire l'Italia dall'Ue a quest'ora non c… - sarebbe_bello : RT @fcancellato: Magari non ve ne frega nulla, ma se avessimo dato retta ai geni che volevano far uscire l'Italia dall'Ue a quest'ora non c… -